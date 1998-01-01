الاعلام العبري: لن تستأنف الدراسة في اسدود وبئر السبع ومناطق أخرى في غلاف غزة

القدس/سما/

أعلن الاعلام العبري، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لن تستأنف الدراسة في اسدود وبئر السبع ومناطق أخرى في غلاف غزة رغم التوصل لوقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مصدر مصري مسؤول، أن الجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي تكللت بالنجاح، مشيراً إلى أن التهدئة بدأت حيز التنفيذ بشكل فوري.

فيما قالت الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية: "إن جهود مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الإسرائيلي، وإن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الإسرائيلي".