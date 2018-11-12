  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"مدى": تدمير اسرائيل مقر قناة "الاقصى" نتاج لافلات مرتكبي الجرائم ضد الصحافة من العقاب

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

 دان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" تدمير جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء امس الاثنين 12/11/2018 مقر قناة الاقصى التلفزيونية الفضائية، "تنفيذا لقرار اتخذته أعلى المستويات السياسية في الحكومة الاسرائيلية كما تشير مختلف المعطيات".

وقال المركز الذي يعنى بالدفاع عن الحريات الاعلامية في فلسطين في بيان بان قصف مقر قناة "الاقصى" في غزة وتدميره من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي، "تم بعد نحو نصف ساعة من انتهاء اجتماع امني عقدته القيادة الاسرائيلية بمشاركة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في قاعدة /كيرياه/ العسكرية قرب تل ابيب، وهو ما أعقبه اعلانات نقلتها وسائل الاعلام الاسرائيلية التي قالت بانه /أُعطي الضوء الاخضر للجيش الاسرائيلي لتنفيذ هجمات أشد قسوة/ على غزة".

وافاد مدير فضائية الأقصى إبراهيم ظاهر مركز "مدى" بأن "الفضائية تلقت اتصالا هاتفياً من المخابرات الإسرائيلية اخبرتهم فيه بانه سيتم قصف المقر، وبناء على ذلك تم اخلاء المقر من العاملين فورا، وبعد 10 دقائق من الاتصال باشرت الطائرات المسيرة بقصف المقر بصواريخ "تحذيرية" الامر الذي اعقبه اطلاق طائرة حربية من طراز F16 صاروخا أدى لتدمير المقر وانقطاع البث" كما جاء في البيان.

واضاف البيان "بحسب تحقيقات باحث مدى الميدانية، فقد تلقت فضائية الأقصى عند حوالي الساعة 8:30 مساء يوم الإثنين الموافق 12/11/2018، تهديدا اسرائيليا بقصفها، فسارع العاملون في القناة التلفزيونية لاخلاء المقر ومغادرته، وبعد نحو نصف ساعة من هذا التهديد اي حوالي الساعة 9:00 مساءً بدأت طائرات استطلاع مسيرة بقصف المقر حيث اطلقت عليه بصورة متقطعة خمسة صواريخ "تحذيرية"، وفي حوالي الساعة 9:15، تم قصف المقر بصاروخ اطلقته طائرة حربية من طراز F16، ما ادى لتدميره وانقطاع البث، ولكن الطائرة الحربية الاسرائيلية عادت وقصفت المقر بصاروخ اخر بعد عدة دقائق، ما ادى لتدميره بالكامل، وقد لحقت اضرارا جسيمة بالعديد من المنازل والمباني المجاورة للمقر".

واشار الى ان "هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تدمير مقار لقناة الاقصى التلفزيونية من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي حيث كان دمر مقر القناة المؤلف من خمسة ادوار خلال عدوانه على غزة نهاية عام 2008 وبداية العام 2019، وعاد خلال عدوانه على غزة عام 2014 ودمر المقار الثلاثة لقناة الاقصى، ليعود مساء امس الاثنين ويدمر مقر القناة".

واعتبر مركز مدى تدمير مقر قناة الاقصى بانه جزء من "عملية استهداف اسرائيلية رسمية واسعة وممنهجة تستهدف اسكات وسائل الاعلام والصحافيين/ات والتعتيم على ممارسات واعتداءات الاحتلال في فلسطين، حيث ان الجيش الاسرائيلي كان دمر في ثلاثة اعتداءات حربية واسعة شنها على قطاع غزة في الاعوام 2008 و2012 و 2014 ما مجموعه 61 مقرا ومؤسسة اعلامية، كما وقتل في عدوان عام 2014 فقط، 17 صحافيا في قطاع غزة".

وجاء في البيان "ان مركز مدى واذ ينظر بخطورة بالغة الى مواصلة وتصعيد جيش وسلطات الاحتلال الاسرائيلي استهداف الصحافيين/ات ووسائل الاعلام في فلسطين، فانه يرى ان افلات مرتكبي هذه الجرائم من اي عقاب شجع الاحتلال الاسرائيلي على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم بصورة رسمية سافرة كما ظهر ذلك في تدمير مقر قناة الاقصى، وعليه فان مركز مدى يدعو المقرر الخاص لحرية التعبير في الامم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل من اجل التحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، وتقديم مرتكبيها وجميع الضالعين فيها للعدالة كسبيل وحيد لوضع حد لهذه الجرائم".

أخبار ذات صلة

860x484

فيديو: الاحتلال يقصف مقر قناة "الاقصى" في غزة

التحالف الإسلامي

صورة: "التحالف الإسلامي" يثير جدلا بنشر لقطة من انتفاضة الاقصى و "ادرعي " يحتفي

الاقصى جامعة

مصادر لـ"سما" : حل حاسم لمشكلة جامعة "الاقصى" وصيدم يزور غزة قريبا

مواجهات- ارشيف

محللون لـ " سـما": تخوفات من استغلال اسرائيل لعملية القدس لتقسيم الاقصى

مردخاي و الحمد الله

قناة عبرية تكشف: "مردخاي" التقي "الحمد الله" في رام الله وهذا ما تم مناقشته

كرم ابو سالم - ارشيف

اسرائيل تعيد فتح "كرم أبو سالم" و"بيت حانون" مع قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: اللحظات الأولى لتنفيذ "كمين العلم" الذي استهدف مجموعة من الجنود شرق خانيونس

صور.. جيش الاحتلال: قصفنا مقر استخبارات حماس في غزة

جيش الاحتلال يرد على تهديدات المقاومة بتوسيع دائرة الرد

مصدر إسرائيلي يكشف : هكذا لعبت النرويج دورا هاما بالتهدئة في غزة

هذا ما قاله القيادي في فتح "العالول" حول العدوان على غزة وحماس..

يديعوت: نتنياهو لن يتوجه لعملية عسكرية واسعة لكنه سيضرب املاك لحماس ووجهاء القطاع

جهود مصرية حثيثة لوقف التصعيد المتبادل فى قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

صور... احتفاءً بانتصار المقاومة.. خروج مسيرات عفوية تجوب شوارع قطاع غزة

تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال ودخوله حيز التنفيذ برعاية مصرية

الكابينت

انتهاء اجتماع الكابينت الذي استمر لاكثر من 6 ساعات وهذا ما قرره ..

شهيد بغزة ووفد أمني مصري يصل خلال 24 ساعة

قصف غزة

تل ابيب تتجاهل اتصالات للتهدئة: يجب أن تفهم حماس أنه لا يمكنها أن تحدد متى ستبدأ أو تتوقف العملية