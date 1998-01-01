البريم:تضحيات شعبنا ووحدة الميدان عبر الغرفة المشتركة فاجأت العدو

غزة/سما/

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم، اليوم الثلاثاء، على أن قرارات الغرفة المشتركة فاجأت العدو الإسرائيلي، وأربكت حساباته، وفرضت عليه وقف العدوان بكل أشكاله.

ونشر بيان أوضح فيه أن إرادة ورواية الفلسطيني برعاية وحماية الأجنحة المسلحة والتنظيمات ورجالها، وهم حماة العرين وأبطال الواجب، مشدداً على أن التنظيمات صدت العدوان بوعي وفرضت الهدوء.

وجاء في البيان:" تضحيات شعبنا وصموده مع قرار سرايا القدس والمقاومة ، ووحدة الميدان عبر الغرفة المشتركة ، فاجأت العدو وأربكت حساباته وفرضت عليه وقف العدوان بكافة أشكاله.

وبطولة المقاومة وتضحيات شهداء الواجب واليقظة والعمل الوطني المشترك مفاعيل مهمة على طريق تحقيق الوحدة والمصالحة وانجاز التحرير. والعودة".