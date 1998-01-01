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واشنطن تصنف نجل نصر الله إرهابياً عالمياً

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تصنف نجل نصر الله إرهابياً عالمياً



 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إدراج جواد نصر الله، نجل زعيم حزب الله حسن نصر الله، على قائمة العقوبات الأميركية، وصنفته "إرهابيا عالميا"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وقالت الوزارة، الثلاثاء، إن جواد نصر الله "القائد الصاعد" للحزب، مشيرة إلى إنه "قام خلال السنوات الأخيرة بتجنيد أشخاص لشن هجمات ضد إسرائيل في الضفة الغربية".

وصنفت وزارة الخزانة الأميركية، 5 أشخاص على قوائم الإرهاب، لعلاقتهم مع حزب الله، كما أدرجت تنظيما فلسطينيا ضمن التنظيمات الإرهابية.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إن الأشخاص الخمسة هم: الزايدي شيبل محسن، وفرحة محمد، وهاشم يوسف، والكوثراني عدنان حسين المزداد، بالإضافة إلى جواد نصر الله.

وتابعت وزارة الخزانة، أنها صنفت الفصيل الفلسطيني، الذي يدعى "كتائب المجاهدين" تنظيما إرهابيا.

وأدرجت واشنطن حزب الله منذ العام 1995 على لائحة "المنظمات الإرهابية"، وتتهمه بضلوعه في عدد من الأنشطة التخريبية والتحريضية.

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