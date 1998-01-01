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القيادي " عوض" يشيد بالمقاومة في القطاع ويدعو لتشكيل قيادة إنقاذ وطني

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادي " عوض" يشيد بالمقاومة في القطاع ويدعو لتشكيل قيادة إنقاذ وطني



غزة/سما/

أشاد  القيادي في حركة فتح عبد الحكيم عوض، بالمقاومة  في قطاع غزة وردها على التصعيد الصهيوني الغاشم، مؤكدا أن كل الوسائل بما فيها الكفاح المسلحة مشروعة ومتاحة لشعبنا في صد العدوان وتحرير الأرض من المغتصب.

ونوه عوض بحالة الوحدة والعمل المشترك التي جسدتها فصائل المقاومة  بغزة في تصديها للتصعيد الإسرائيلي، لافتا للحاجة لتجسيدها في الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة.

ودعا عوض إلى تشكيل قيادة إنقاذ وطني تضم أطياف الساحة السياسية الفلسطينية كافة، تعزيزا لصمود شعبنا وردا على عدوان الاحتلال.

كما ثمن القيادي في فتح الجهود المصرية الرامية لوقف العدوان عن شعبنا، وحمايته من آلة القتل والتدمير الصهيونية.

وأبرق عوض بالتحية لشعبنا الصامد في عموم فلسطين وخاصة في قطاع غزة البطل، ناعيا الشهداء الذين رووا بدمائهم ثرى الوطن، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

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