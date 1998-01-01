حماس تثمن دور مصر وقطر والنرويج على جهودهم في وقف العدوان على غزة

غزة/سما/

ثمنت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، الجهود المصرية والقطرية والنرويجية والأممية والقطرية التي عملت على التوصل لوقف العدوان الإسرائيلي الوصول للتهدئة في قطاع غزة.

ونشرت الحركة بيان قالت فيه:" بينما كانت الأجنحة المسلحة ترد على العدوان الإسرائيلي وتتصدى ببسالة وبطولة لجرائم العدو من خلال غرفة العمليات المشتركة، لم تتوقف الجهود المقدرة والمشكورة للعديد من الجهات الذين تابعوا تطور الأحداث لحظة بلحظة، وبذلوا جهودًا مضنية لوقف العدوان على شعبنا وأهلنا.

وتثمن حركة حماس هذه الجهود المقدرة، وخاصة الدور المصري الدؤوب، والجهود الأممية والدور النرويجي والقطري.

وتعبر حركة حماس عن تقديرها وفخرها بشعبنا العظيم على وقوفه خلف المقاومة ودعمها، وتتعهد بأن تبقى وفية لهذه الروح وهذه المواقف العظيمة التي تتجلى وتتفجر في اللحظات الصعبة من شعبنا العظيم".