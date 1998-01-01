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المالكي يطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تطورات الاعتداء الإسرائيلي

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تطورات الاعتداء الإسرائيلي



رام الله/سما/

طلب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي من بعثة دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية التقدم بطلب عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية، المستمر منذ يومين، والذي أودى بحياة العديد من أبناء شعبنا من الشهداء وعشرات الجرحى، بالإضافة لتدمير عدد كبير من البنايات سكنية، وبنى تحتية أخرى بالإضافة لمؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.

كما طلب المالكي من بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

كما طلب من بعثة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا التحرك فورا لدى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى عاجلة ضد الاعتداءات الإسرائيلية العسكرية بحق قطاع غزة وشعبنا هناك، خاصة أن المحكمة ما زالت تدرس هذا الملف المتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على القطاع والحروب التي قامت بها دولة الاحتلال بحق القطاع المحاصر.

كذلك طلب المالكي من سفير دولة فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان بالتحرك لدى المجلس لبحث أفضل الخطوات الواجب اتخاذها هناك لإدانة ما تقوم به إسرائيل في استهداف المدنيين والمباني السكنية في القطاع المحاصر.

وتستمر وزارة الخارجية والمغتربين، وفقا لبيان صادر عنها، في دراسة بقية الخطوات الممكن اتخاذها بشكل فوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، وسيقوم المالكي بتوجيه رسائل متطابقة لكافة وزراء خارجية دول العالم لوضعها في صورة الاعتداءات الأخيرة بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة.

كما ستستمر الوزارة، ووفقا للتعليمات المباشرة من الرئيس، بمتابعة هذه الخطوات وغيرها، والتواصل مع كافة سفارات دولة فلسطين في العالم للتحرك الفوري والتواصل مع وزارات خارجية الدول المعتمدة فيها، لاطلاعها على هذا الاعتداء الإسرائيلي الأخير والمستمر على شعبنا المحاصر في قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال.

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