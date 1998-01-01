الشعبية تشيع جثامين شهدائها وتؤكد على استمرار المقاومة

غزة/سما/

في مواكب جنائزية مهيبة شيعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء جثامين ثلاثة من شهدائها الذين استشهدوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ففي مخيم جباليا تم تشييع جثمان الرفيق الشهيد المقاتل في كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى محمد زكريا التتري، وفي بيت حانون تم تشييع جثمان الرفيق المقاتل في الكتائب محمد زهدي عودة والذين استشهدا أمس أثناء تأدية واجبهما النضالي في التصدي لعدوان الاحتلال. كما شيعت الجبهة جثمان شهيدها الرفيق خالد السلطان والذي استشهد في قصف إسرائيلي غادر في منطقة السلاطين ببيت لاهيا.

وتقدم مواكب التشييع قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة، ومقاتلين من كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى، وجمهور غفير، وسط هتافات تدعو المقاومة لاستمرار وتكثيف ضرباتها.

وفي السياق ذاته، شاركت قيادات وكوادر الجبهة في تشييع جثامين شهداء القصف الإسرائيلي الغادر على القطاع، وزيارة بيوت العزاء خلال جولة ميدانية بمحافظات الوطن، أكدت خلالها على تمسكها بنهج المقاومة وضرورة الوقوف صف واحد خلفها وإسناداً لمقاتليها الشجعان، والالتحام مع الجماهير في صمودها وتحديها للعدوان الغاشم.