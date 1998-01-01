الحساينة: الاحتلال دمر 880 وحدة سكنية في العدوان الأخير على غزة

غزة/سما/

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في غزة، مفيد الحساينة، أن التقديرات الأولية للعدوان "الإسرائيلي" على غزة تفيد بتدمير قوات الاحتلال 880 وحدة سكنية كليا وجزئيا.

وقال الحساينة في بيان له مساء اليوم الثلاثاء: "إن التقديرات الأولية للأضرار بعد الزيارات الميدانية للمباني بلغت 80 وحدة سكنية هدم كلي، و50 وحدة سكنية أضرار جزئية بالغة، و750 أضرار جزئية طفيفة ومتوسطة"، وفق ما نقلته قدس برس.

وأوضح أن 80 % من الأضرار تركزت في مدينة غزة، مشيرا إلى أن آليات وزارة الأشغال العامة والإسكان شرعت بإزالة الركام منذ الساعات الأولى للعدوان غزة وفتح الشوارع.

وأكد الحساينة أن طواقم الوزارة شرعت بعمليات الحصر الأولي للأضرار التي لحقت بالمنشآت السكنية.

وتعرض قطاع غزة منذ عصر أمس الاثنين لعدوان كبير حيث شنت طائرات الاحتلال عشرات الغارات أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين وتدمير عدد من البنايات الكبيرة و المنازل وقصف مواقع للمقاومة، إضافة إلى تدمير مقر فضائية الأقصى.