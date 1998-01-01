حماس: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أدارت الميدان بثقة كبيرة

غزة/سما/

أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن غرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية دارت الميدان بثقة كبيرة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح مُقتضب " ان الغرفة المشتركة دارت الميدان وصدت العدوان بثقةٍ ورباطة جأش، ولقنت الاحتلال درساً قاسياً ودفّعته ثمن جرائمه، وأربكت قياداته وأجبرتهم على التراجع، وانتصار المقاومة وديموميتها سيُنهي الحياة السياسية والعسكرية لبعض قيادات الاحتلال بسبب حماقتهم وفشلهم”.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن التوصل لتثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.