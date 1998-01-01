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صور... احتفاءً بانتصار المقاومة.. خروج مسيرات عفوية تجوب شوارع قطاع غزة

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور... احتفاءً بانتصار المقاومة.. خروج مسيرات عفوية تجوب شوارع قطاع غزة



غزة/سما/

انطلقت مسيرات جماهيرية حاشدة بشكل عفوي، مساء اليوم الثلاثاء، و جابت شوارع قطاع غزة، احتفاءً بما حققته المقاومة الفلسطينية من نجاحات في مواجهة العدوان على القطاع.

و توجهت المسيرات التي شارك فيها جموع كبيرة من المواطنين نحو منازل الشهداء، الذين ارتقوا خلال هذا العدوان، و خصوصاً منزل الشهيد نور بركة، الذي استشهد في عملية اغتيال نفذتها قوة صهيونية خاصة أول أمس الأحد في خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

كان مصدر مصري مسؤول، أكد أن الجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي تكللت بالنجاح.

وأشار إلى أن التهدئة بدأت حيز التنفيذ بشكل فوري.

فيما قالت الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية: "إن جهود مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الإسرائيلي، وإن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الإسرائيلي".

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