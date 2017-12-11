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الشيخ خضر عدنان حر من جديد

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ خضر عدنان حر من جديد



رام الله/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان محمد موسى "40 عاماً" من عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 11 شهراً.

وأوضحت مؤسسة "مهجة القدس" للأسرى والمحررين في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م، ووجهت له عدة تهم تحريضية، حيث أعلن بتاريخ 02/09/2018م عن خوضه إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي بتهم ملفقة واستمر إضرابه لمدة "58 يوماً" حيث علقه بتاريخ 29/10/2018م بعد أن توصل محامي الدفاع عنه لصفقة حكم مع الادعاء الصهيوني 12 شهر وغرامة مالية 1000 شيكل.

يذكر أن عدنان له عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية نشاطاته وعضويته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصاراً نوعياً في إضرابين سابقين خاضهما في الأسر.

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