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الطقس: منخفض جوي وأمطار متفرقة حتى مساء الجمعة

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: منخفض جوي وأمطار متفرقة حتى مساء الجمعة



غزة/سما/

قال الراصد الجوي لشبكة معا داوود الطروة أن فلسطين ستتأثر اعتبارا من هذه الليلة وحتى ساعات الليل من يوم الجمعة بأجواء غير مستقرة ناتجة عن امتداد لمنخفض جوي ولكن مركزه بعيد عن المنطقة، وهو ما قلل من تأثيره.

وأضاف الراصد الجوي أن هذا المنخفض سيصاحبه انخفاض على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بأكثر من أربع درجات مئوية، وستتهيأ الفرصة هذه الليلة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية، ولكن على بعض المناطق ويحذر من تشكل السيول في منطقة البحر الميت.

ويوم غد الأربعاء ستنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء غالبا غائمة وباردة نسبيا والفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق على فترات متباعدة.

ويوم الخميس تضعف شدة الامطار، مع استمرار فرصة تساقطها على شكل زخات متفرقة على المناطق الشمالية والوسطى. في حين ستتحسن فرص تساقط الأمطار بشكل أفضل خلال ساعات الليل ويوم الجمعة على المناطق الشمالية والساحلية وبعض المناطق الوسطى مع انخفاض جديد على درجات الحرارة.

ويحذر من تشكل السيول ومن تدني مدلى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض والتزحلق على الطرقات.

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