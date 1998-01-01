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خروج مظاهرات حاشدة في الضفة المحتلة نصرةً لغزة

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
خروج مظاهرات حاشدة في الضفة المحتلة نصرةً لغزة



رام الله/سما/

شاركت جماهير غفيرة من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء في مسيرات حاشدة دعماً واسناداً لسكان قطاع غزة منددين بالعدوان الإسرائيلي ضد القطاع.

وطالب المتظاهرون خلال مسيرات حاشدة انطلقت في رام الله والخليل ونابلس وجنين بضرورة وقف العدوان على المدنيين في قطاع غزة ورفع الحصار الظالم عنه، مشددين أن ما تقوم به المقاومة من تصدٍ قوي للعدوان الإسرائيلي يرفع الرأس ويشعر جميع الفلسطينيين بالفخر والعزة والكرامة.

يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لعدوان خطير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أدى لاستشهاد 7 مواطنين منذ أمس وحتى اللحظة واصابة ما يزيد عن 26 آخرين بجراح مختلفة.

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