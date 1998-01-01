الرئيس عباس يدعو لاجتماع طارئ الخميس المقبل لبحث تطورات العدوان على غزة

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الرئيس قرر قطع جولته الخارجية والعودة إلى أرض الوطن لمواجهة التحديات المترتبة على هذا العدوان.

وأضاف ان الرئيس يواصل اتصالاته الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في القطاع، داعيا إلى وجوب توفير الحماية الدولية لشعبنا في دولة فلسطين المحتلة، مشددا على أهمية إنجاز الوحدة الوطنية.