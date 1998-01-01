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الرئيس عباس يدعو لاجتماع طارئ الخميس المقبل لبحث تطورات العدوان على غزة

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يدعو لاجتماع طارئ الخميس المقبل لبحث تطورات العدوان على غزة



رام الله/سما/

دعا الرئيس محود عباس إلى اجتماع طارئ، يوم الخميس المقبل، وذلك للبحث في كيفية وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الرئيس قرر قطع جولته الخارجية والعودة إلى أرض الوطن لمواجهة التحديات المترتبة على هذا العدوان.

وأضاف ان الرئيس يواصل اتصالاته الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في القطاع، داعيا إلى وجوب توفير الحماية الدولية لشعبنا في دولة فلسطين المحتلة، مشددا على أهمية إنجاز الوحدة الوطنية.

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