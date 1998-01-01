أبو الغيط يدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف المدنيين

وكالات/سما/

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التصعيد العسكري الإسرائيلي والغارات الجوية على قطاع غزة، والتي أدت لارتقاء عدد من المدنيين من أبناء القطاع شهداء وجرحى.

وطالب أبو الغيظ في بيان له اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل سريع وحاسم لدفع الطرف الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، للوقف الفوري لعملياته العسكرية التي تمثل انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي واعتداء على المدنيين، مع تأييد الجهود التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة في هذا الخصوص.

وأكد على ضرورة التزام الطرف الإسرائيلي بالوفاء بكافة مسؤولياته باعتباره القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة واتساقا مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحفظ أرواح المدنيين وعدم استهداف المنشآت المدنية.