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شهيد و3 اصابات شمال القطاع

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد و3 اصابات شمال القطاع



غزة/سما/

استشهد مواطن واصيب 3 آخرون بقصف اسرائيلي عصر اليوم شمال قطاع غزة.

فقد استهدفت الطائرات الحربية مجموعة من المواطنين شمال القطاع ما ادى الى استشهاد احد الشبان.

واكدت مصادر طبية ان الشهيد هو خالد اكرم يوسف معروف 29 عاما، ما يرفع حصيلة الشهداء الى 7 واكثر من 30 جريحا منذ مساء الامس.

في سياق متصل، أصيب 3 مواطنين، مساء اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، أن نحو 3 مواطنين أصيبوا في قصف إسرائيلي وقع مساء اليوم على موقع للمقاومة في شارع المطاحن شمال خان يونس.

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