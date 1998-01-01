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صاروخ يصيب مبنى في يد مردخاي

شهيد بغزة ووفد أمني مصري يصل خلال 24 ساعة ووقف اطلاق نار بدءا من 3:30 عصر اليوم

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد بغزة ووفد أمني مصري يصل خلال 24 ساعة ووقف اطلاق نار بدءا من 3:30 عصر اليوم



القدس المحتلة/سما/

 استشهد شاب و أصيب 5 مواطنين على الأقل بينهم مقاومين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال موقعا للمقاومة في منطقة المطاحن وأرض زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

والشهيد هو خالد معروف (28 عاما) و قد وصل جثمانه الى المستشفى الاندونيسي.

ونقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ووصفت حالتهم بالجيدة والمستقرة. فيما وصفت حالة أحدهم فوق المتوسطة إلى خطيرة.

الى ذلك نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية عن مصادر ان الوفد المصري سيصل اسرائيل اليوم لبحث جهود التهدئة والتوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة.  

وذكرت مصادر اخرى ان انباء تتحدث عن اتفاق وقف اطلاق النار بدءا من الساعة 3:30 عصر اليوم، دون تأكيد من فصائل المقاومة حتى اللحظة.

  وكان قد قال مصدر مطلع على تفاصيل الوساطة الدبلوماسية، لإذاعة "كان" الإسرائيلية إن اتصالات التهدئة ووقف اطلاق النار لا تزال متواصلة، بما في ذلك مع إسرائيل.

من جهتها قالت القناة السابعة الاسرائيلية ان صاروخ اطق من غزة اصاب مبنى بصورة مبارشة في يد مردخاي 5 كم من غزة في حين هاجمت مروحيات الاحتلال موقع للمقاومة في مفقترق المطاحن وسط قطاع غزة.  

واصيب 3 مواطنين في قصف مروحيات الاحتلال لنقطة للمقاومة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة فيما دوت صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة مجددا عصر اليوم.

من جهته أكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، أن سلاح الجو مستعد لتكثيف نشاطاته في قطاع غزة، مضيفاً أن المقاتلات دمرت كلياً منذ مساء أمس أربعة مبان تتألف من خمسة الى سبعة طوابق في حي سكني بغزة.

والمح إلى أن هذه الأهداف كانت بالغة الأهمية بالنسبة لحماس.

#مصر #حماس #اسرائيل #غزة

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