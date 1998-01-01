العوض: البدء الفوري بمشاورات تشكيل حكومة وحدة

غزة/سما/

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ان العدوان الواسع الذي تشنه دولة الاحتلال على قطاع غزة بالتزامن مع عدوانها واستيطانها المتواصل في الضفة الغربية واستمرار محاولاتها في غزل القدس .

وأشار العوض في تصريح صحفي ان كل ذلك ينسجم مع ما تخطط له إدارة الرئيس الامريكي ترامب في خلق الأرضية المناسبة لتنفيذ صفقة القرن بكافة محاورها ، واوضح العوض ان الخديعة الكبرى التي قامت بها دولة الاحتلال مستغلة ما اشيع عن هدوء مقابل هدوء بالتسلل الى شرق محافظة خان يونس اول امس واغتيال سبعة من ابناء شعبنا البواسل ، والتصدي البطولي والوحدة الميدانية التي تجسدت في مواجهة العدوان كل ذلك يؤكد اولوية مسار المصالحة الوطنية على اَي مسار اخر ، الامر الذي يتطلب اكثر من اَي وقت مضى تطوير هذه الوحدة الميدانية وتجسيدها بوحدة وطنية شاملة تقوم على :-

اولا:- البدء بالتشاور لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين يتراسها شخصية وطنية يتم التوافق عليها تعمل على تطبيق كافة الاتفاقات الموقعة برعاية كريمة الأشقاء في جمهورية مصر العربية ، انطلاقا من اتفاق اكتوبر ٢٠١٧ وصولا للتطبيق الشامل اتفاق مايو2011 وتعمل وفق المحاور التالية:-

1- يستمر عمل الحكومة لمدة 6شهور الى عام واحد , يتم خلالها العودة عن كافة الاجراءات التى اثقلت كاهل ابناء شعبنا في قطاع غزة .

2- تقوم حكومة الوحدة الوطنية باستلام الرادارات و المؤسسات كافة وتنجز عملية دمج الموظفين كافة وفق القانون والنظام دون اية تدخلات او معيقات من أي طرف.

3- تتولى الحكومة اعادة الاعمار ورفع الحصار الصهيوني والقيام بواجباتها والتزاماتها كافة في تلبية احتياجات المواطنين

4- الاعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية خلال عام كحد اقصى وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل

5- ان توقع القوى الوطنية والاسلامية والاطراف المشاركة بالانتخابات المزمع اجراؤها على ميثاق شرف يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة , لضمان استكمال خطوات استعادة الوحدة وبناء الشراكة الوطنية

ثانيا :- منظمة التحرير الفلسطينية

1- البدء الفوري بتطبيق ما ورد في اتفاق 2005 وما نص عليه / 2011بشان تحقيق الشراكة الوطنية الكاملة في منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا .

2- عقد اجتماع عاجل للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية خلال شهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لمتابعة ترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية فلسطينية موحدة

3- عقد اجتماع للجنة التحضيرية بالتزامن مع ذلك لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد بالانتخابات وفقا للتمثيل النسبي الكامل حيثما امكن ذلك وبالتوافق في الاماكن التي يتعذر اجراؤها فيها . واضاف العوض ان هذا هو الطريق الذي يمكن من خلاله ان يتوحد شعبنا بكافة فصائله وفئاته انه الطريق الذي تعبده اليوم تضحيات شعبنا ودماءه الركبة التي تسيل في مواجهة العدوان والاستيطان على طريق إسقاط صفقة القرن بكافة مسمياتها.