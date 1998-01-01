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"بن دافيد": "تل أبيب" ستتلقى صاروخاً في نهاية الجولة الحالية من القتال

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بن دافيد": "تل أبيب" ستتلقى صاروخاً في نهاية الجولة الحالية من القتال



القدس المحتلة/سما/

توقع المحلل العسكري "للقناة العاشرة العبرية" ألون بن دافيد، أن تتلقى مدينة "تل أبيب" صاروخاً في اللحظة الأخيرة في حال وافق الجميع على التهدئة.

وأضاف المحلل العسكري، "في لحظة النهاية قد يحاول البعض باقتباس صورة النصر، لذلك من الممكن أن تتلقى تل أبيب ضربة خاطفة، لكن ذلك قد يفجر معركة أكبر.

استبعد "بن دافيد" أن تكون "تل أبيب" في الفترة الحالية تحت القصف، ولكن قد يتم قصف بئر السبع ومدينة أسدود.

وتابع، في النهاية جميع المستويات السياسية والعسكرية وحتى نحن المتفهمون لذلك، ندرك جيداً أنه لا يوجد حل لهذه المشكلة المسماة غزة.

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