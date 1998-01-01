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هذا ما قاله القيادي في فتح "العالول" حول العدوان على غزة وحماس..

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما قاله القيادي في فتح "العالول" حول العدوان على غزة وحماس..



رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن التناقض الوحيد هو بيننا وبين الاحتلال، والخلافات بين حركتي فتح وحماس ما هي إلا خلافات ثانوية .

وأضاف خلال مشاركته في قرية كفر مالك، اليوم الثلاثاء، ذكرى استشهاد أبو عمار، إن شعبنا الفلسطيني ما زال يتعرض للعدوان، وما زالت ترتكب ضده وبحقه أبشع وأكبر أنواع الجرائم التي تستهدف الإنسان والمباني والمراكز الإعلامية وغيرها .

وأوضح أن حركة فتح دائما على المبدأ ولم ولن تحيد عنه يوما، والتناقض الأساسي هو مع الاحتلال الإسرائيلي وأن الاختلاف والتباين بين حركتي فتح وحماس ما هو إلا خلاف ثانوي، والدليل على ذلك أن أبناءنا من حركة فتح واقفون بالميدان، وقدموا الكثير من التضحيات في قطاع غزة.

وقال العالول إننا ندرك تماما أن ما يثير حفيظة البعض وجود من لم يتجاوبوا مع نداءاتهم بالوحدة إبان معارك سابقة، وأتحدث هنا عن معركة الدفاع عن الأقصى والقدس والبوابات الالكترونية، رغم ذلك أطلب من جميع الفتحاويين التعالي على الجراح ولتكن مواقفنا موحدة، فكما هي القدس في قلوبنا ونضحي بالغالي والنفيس من أجلها، كذلك هي غزة وكل مكان وموقع في وطننا الغالي .

وطالب العالول بالالتزام بذلك، وبأن تكون الأولوية دائما لمواجهة العدوان، "ومن هنا نحن نكرر الدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في أكثر من موقع ومناسبة، ونناشد إخوتنا في حركة حماس من أجل القدس والأقصى والمستقبل والحرية والاستقلال بالعمل على إنهاء الانقسام فورا، والعودة إلى حضن الشعب والوطن لنكون دائما ومعا من أجل فلسطين.

#العالول #حماس #فتح

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