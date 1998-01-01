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هيئة الأسرى: تضيقات متواصلة بحق الأسرى والأسرى المرضى القابعين في سجن عوفر

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد مدير عام الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين اياد مسك، اليوم الثلاثاء، أن الأسرى القابعين في سجن عوفر الإسرائيلي، اشتكوا من اجراءات التضييق المتواصلة بحقهم من قبل ادارة السجن.

وقال مسك بعيد زيارته للأسيرين لؤي المنسي وشادي شلالدة في عوفر، أن إدارة السجن تسعى لتقليل كمية المياه المخصصه للأسرى لا سيما خلال الفترة المسائية، كما تسعى الإدارة لتضيق الخناق على الأسرى فيما يخص "الكانتينا" ونقل مكانها أكثر من مرة.

كما اشتكى الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى، وتأخير المتابعات الطبية لهم وعدم توفير العلاجات اللازمة لظروفهم الصحية والاكتفاء بتقديم المسكنات والمهدئات للبعض منهم أحيانا.

ولفت مسك، الى أن الأسرى في سجن عوفر أحيوا أول من أمس، الذكرى الرابعة عشر لإستشهاد الرمز القائد ياسر عرفات، مشددين على أن " الشهيد والمعلم ياسر عرفات مفخرة للأمة العربية، وعنوان لعزتها وكرامتها وقدوة لكل حملة المبادئ والرسالات، وهو المعلم الذي أرسى لشعبه مبادئ وأسس النضال من أجل التحرير، من خلال التمسك والتسلح بالثوابت الوطنية التي استشهد من أجلها".

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال قد منعت مدير عام الدائرة القانونية مسك، من زيارة عدد من الأسرى في سجن عسقلان بحجة وجود أمر منع بحقه من قبل المخابرات الإسرائيلية.

#هيئة الأسرى

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