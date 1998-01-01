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بلدية غزة تبدأ بفتح الشوارع المغلقة بفعل قصف الاحتلال

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

شرعت طواقم لجنة الطوارئ في بلدية غزة بفتح الشوارع المغلقة بركام المنازل والمباني المدنية المدمرة بفعل قصف الإحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من المدينة .

وقالت لجنة الطوارئ إن الأعمال شملت؛ فتح شارع عمر المختار بالقرب من فندق الأمل غرب المدينة، وشارع متفرع من شارع الوحدة بالقرب بالقرب من مسجد الكنز التي بحي الرمال، وشارع فضائية الاقصى، وشارع الرشيد شارل ديغول، وشارع الرشيد ( البحر ) غرب المدينة بالقرب من المنتدى .

وأضاف أن طواقم البلدية بدأت العمل وفق حالة الطوارئ، حيث تم تعليق العمل بالدوائر الإدارية والتي تتعلق بمراجعات المواطنين فيما استمرت طواقم النظافة والمياه والصرف الصحي ودائرة النقل والإمداد  وإعلام البلدية ودوائر أخرى مساندة للطواقم العاملة في الميدان، ووحدة المعلومات والشكاوي لاستقبال شكاوي المواطنين .

ودعت لجنة الطوارئ المواطنين في المدينة للتواصل معها على رقم  115وحدة المعلومات والشكاوي  وبوابات التواصل الأخرى والإبلاغ عن الشكاوي المتعلقة بخدمات البلدية الأساسية وكذلك متابعة الأخبار والنشرات التي تصدر عن البلدية خلال فترة العدوان .

وأهابت البلدية بالمواطنين بضرورة إخراج النفايات المنزلية في ساعات الصباح وقبل الساعة 7 صباحا حتى يتسنى لعمال النظافة ترحيلها وكذلك المحافظة على النظافة وعدم رمي النفايات في الشوارع والمحافظة على الأملاك العامة .

وكانت بلدية غزة قد أعلنت حالة الطوارئ فور بدء العدوان ووجهت طواقمها للعمل في فتح الشوارع المغلقة وجمع النفايات ومواصلة إمداد المواطنين بالمياه والخدمات الاساسية الأخرى .

#بلدية غزة #الاحتلال

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