دائرة الثقافة والأعلام فى جبهة النضال تدين تدمير مقر فضائية الأقصى

غزة / سما /

أدانت دائرة الثقافة والأعلام لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى تدمير فضائية الأقصى الأعلامية من قبل طائرات الجيش الأسرائيلى امس الأثنين 12-11-2018 جراء قصفها بأكثر من صاروخ وتسويتها بالأرض وتأتى فى سياق الجرائم التى ترتكبها بحق المرسسات الأعلامية والأعلامين لفضحهم سياسة الاحتلال وللتغطية على جرائمها التى ترتكبها بحق شعبنا الاعزل فى قطاع غزة .



واعتبرت دائرة الثقافة والأعلام للجبهه أن تدمير فضائية الأقصى من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية، جريمة حقيقية جديدة من جرائم التى يرتكبها الاحتلال الأسرائيلى بحق الاعلام الفلسطيني ولن تثنية عن تقديم واجبه الوطنى المناط به.