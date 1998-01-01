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توقع جولة محدودة

اجتماع الكابينت لازال مستمرا منذ الصباح .. وزير اسرائيلي : من المفترض أن نتخذ قرارا صعباً

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع الكابينت لازال مستمرا منذ الصباح .. وزير اسرائيلي : من المفترض أن نتخذ قرارا صعباً



القدس المحتلة / سما /

لا يزال اجتماع الكابينت الاسرائيلي مستمرا حتى اللحظة حيث انعقد في الساعة التاسعة صباحا .

وانضم إلى اجتماع  الكابينت رئيس الموساد يوسي كوهين والمستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية أفيخاي مندلبليت .

و توقع وزير إسرائيلي عضو في المجلس الأمني السياسي المصغر "الكابينت" أن تشن "إسرائيل" جولة محدودة من التصعيد في قطاع غزة".

وقال الوزير للقناة 20 العبرية: "إنه من المحتمل جداً أن تشرع إسرائيل في جولة محدودة من القتال ليست مثل الحرب الماضية، بل هجوم يوضح لحماس أننا لدينا أيضاً خطوط حمراء قد تم تجاوزها منذ فترة طويلة".

وأضاف: "من المفترض أن يتخذ الكابينت قراراً صعباً وبعد أن يخرج رئيس الأركان بجميع البيانات التشغيلية والاستخبارية ستأتي لحظة الحقيقة".

وطالب الوزير وزير التعليم نفتالي بينت ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان خلافاتهم الشخصية جانياً وأن يبعدا الاعتبارات السياسية عن جدول أعمال الكابينت.

ولفت إلى أن جميع أعضاء الكابينت متفقون بأن "إسرائيل" فقدت قدرتها الرادعة تجاه حماس وإذا أردنا حقاً أن يستمر هذا الحال لأكثر من أسابيع، فلا خيار أمامنا سوى توجيه ضرب مؤلمة لحماس التي تسيطر على قطاع غزة.

#الكابينت #غزة #حماس

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