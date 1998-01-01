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المجلس الوطني: يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دان المجلس الوطني الفلسطيني العدوان الإجرامي الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، واعتبره جريمة حرب تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني مما أدى إلى ارتقاء ما يزيد على 10 شهداء، وإصابة عشرات المواطنين.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر عنه اليوم ان ارادة الشعب الفلسطيني الحرة لن تكسرها آلة الحرب الإجرامية من طائرات القتل والإرهاب ومدفعيات الموت التي استهدفت ابناء شعبنا ودمرت المباني السكنية والمؤسسات العامة في القطاع.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني واحد وموحد في التصدي للعدوان والإرهاب الإسرائيلي الذي تشجعه الولايات المتحدة بمواقفها وإجراءاتها المعادية لحقوق شعبنا.

وداعيا إلى سرعة التدخل الدولي لوقف المجزرة الحاصلة، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الاعزل الذي يتعرض لعدوان مجرم تقوده حكومة لإرهاب والتطرف في إسرائيل.

واكد المجلس الوطني الفلسطيني ان العدو الإسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس في محاولة منه لفرض مخططه المدعوم من أمريكا لتنفيذ صفقة القرن، وفصل القطاع عن الوطن، وتنفيذه مشاريه الاستيطانية الاستعمارية في القدس والضفة الغربية.

وجدد المجلس الوطني الفلسطيني دعوته الى سرعة انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة المجازر الاحتلالية، والتصدي للمخططات والمشاريع المشبوهة التي تستهدف الوجود الفلسطيني والمشروع الوطني وتفتيت وحدة الأرض الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من  العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

#المجلس الوطني

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