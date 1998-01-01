الديمقراطية تستنكر استهداف الاحتلال لفضائية الأقصى بغزة

غزة / سما /

عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استهجانها واستنكارها لإقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على قصف قناة الاقصى الفضائية بمدينة غزة واصفة ذلك الاجراء بمثابة جريمة ترتكب بحق وسائل الاعلام الفلسطينية.

ووجهت الجبهة الديمقراطية الدعوة للاتحاد الدولي للصحفيين لإدانة هذه الجريمة ضد حرية الرأي والتعبير وضرورة التدخل لوقفها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمل الإعلامي في فلسطين.

ورأت الجبهة الديمقراطية أن هذا التعدي على فضائية الاقصى هو بمثابة اعتداء وحشي يجب عدم السكوت عليه يستدعي التحرك على كافة الصعد العربية والدولية ومختلف الجهات المعنية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد العمل الإعلامي في فلسطين.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على أن هذا العدوان الصهيوني على فضائية الأقصى لن يثني وسائل الإعلام الفلسطينية عن نقل رواية شعبنا وإظهار جرائم الاحتلال امام المجتمع الدولي وتعريته أمام العالم.