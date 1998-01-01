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حماس: "اذا رغب نتنياهو بإنهاء المواجهات عليه عزل ليبرمان"

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: "اذا رغب نتنياهو بإنهاء المواجهات عليه عزل ليبرمان"



غزة / سما /

قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس اليوم بأن "اذا رغب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انهاء الجولة الحالية من المواجهات العنيفة، كل ما عليه فعله هو اعفاء وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان من مهامه الوزارية.

واوضح بدران في تصريحات له ان حماقة ليبرمان  هي التي أدت الى هذا التصعيد".

وميدانيا، فبعد هدوء نسبي استغرق عدة ساعات، تجدد صباح اليوم الثلاثاء، قصف المقاومة للمستوطنات الاسرائيلية ، ولا سيما باتجاه عسقلان الساحليةإضافة الى البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية ان منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" قد اعترضت منذ صباح اليوم عدة صواريخ، غير ان صاروخا انفجر في ساحة أحد المنازل في بلدة بمنطقة اشكول، فأحداث اضرارا مادية في منزلين في المكان.

#حماس #ليبرمان #عزل

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