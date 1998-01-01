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الشرطة بغزة تدعو المواطنين لإستلام مركباتهم المحتجزة

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة تدعو المواطنين لإستلام مركباتهم المحتجزة



غزة / سما/

طالب النقيب أيمن بارود مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة المرور اليوم الثلاثاء، أصحاب المركبات المحتجزة إلى التوجه لمقر إدارة المرور بالجوازات لاستلام مركباتهم.

وقال بارود عبر إذاعة القدس "على جميع أصحاب المركبات التوجه الى الملعب الذي يتم فيه وضع السيارات لاستكمال اجراءاتهم واستلام مركباتهم المحتجزة لدى المديرة العامة للمرور  .

وشدد على ضرورة أصحاب السيارات الأوراق الثبوتية بشأن المركبات المحتجزة لاستلامها.

ويشار الي ان قوات الاحتلال تشن عدواناً على قطاع غزة منذ مساء امس ، قصفت من خلاله 8 مباني مدنية ومؤسسات ، ورد المقاومة عليها بأكثر من 300 صاروخ.

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