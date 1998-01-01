وقفة تضامنية مع فضائية الاقصى في غزة

غزة / سما/

اعتصم العشرات من الصحفيين، اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد من الفصائل الفلسطينية أمام ركام فضائية الاقصى الذي تعرض للتدمير أمس الاثنين، خلال قصف اسرائيلي عنيف استهدف المبنى بشكل كامل.

وندد الصحفيون بجريمة استهداف المبنى وتدميره، مؤكدين ان استهداف المبنى لن يثني الصحفيين عن نقل الحقيقة.

وأكد صالح المصري رئيس لجنة دعم الصحفيين في قطاع غزة ان استهداف فضائية الاقصى جريمة قديمة جديدة تضاف لسلسة الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية، مشددا انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها استهداف فضائية الأقصى حيث سبق هذا الدمار تدمير العديد من المؤسسات الصحفية واستشهاد عشرات الصحفيين في الحرب الاخيرة على قطاع غزة.

واكد المصري أن الاستهداف هو محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني الذي لديه عزيمة واصرار على مواصلة التغطية رغم جبروت وآلة القمع الاسرائيلية، مشددا أن الصحفيين يتوحدون وقت الازمات وعندما يتعلق الامر بالعدوان الاسرائيلي على الشعب.

بدوره، اكد المذيع في فضائية الاقصى راجي الهمص أن الرسالة الفلسطينية على فضاية الاقصى ستستمر ومتواصلة على ذات الطريق ولم تتوقف رغم القصف والدمار والرسالة واضحة انه لا يمكن للصحفيين الا أن يكونوا في نضال ومقاومة الشعب في نقل الحقيقية وفضح جرائم الاحتلال.

وأكد الهمص أن فضاية الاقصى بذات النهج ستنقل الحقيقة وستواصل وتقاتل على صدقية الرواية الفلسطينية في مواجهة اكاذيب الاحتلال.