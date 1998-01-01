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تل ابيب تتجاهل اتصالات للتهدئة: يجب أن تفهم حماس أنه لا يمكنها أن تحدد متى ستبدأ أو تتوقف العملية

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تل ابيب تتجاهل اتصالات للتهدئة: يجب أن تفهم حماس أنه لا يمكنها أن تحدد متى ستبدأ أو تتوقف العملية



القدس المحتلة / سما /

 قال مصدر سياسي إسرائيلي لعدد من وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء، إنه تم تجاهل جميع الجهود التي تجري من قِبل عدد من الأطراف بما فيها الأمم المتحدة ومصر ومبعوث السلام الأميركي، لإعادة الهدوء.

وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، "لا يمكن أن نقبل بالهدوء في ظل استمرار إطلاق الصواريخ"، مشددا على أن إسرائيل ستوسع هجماتها في حال استمر إطلاق الصواريخ.

وقال المسؤول الاسرائيلي يجب أن تفهم حماس أنه لا يمكنها أن تحدد متى وكيف ستبدأ أو تتوقف العملية .

بدوره، قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، إن الحركة تجري اتصالات عاجلة مع عدة جهات للجم العدوان على غزة".

وبين الرشق في تغريدة له عبر "تويتر" أن الاتصالات جرت مع العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية والمنظمات الدولية لإدانة ولجم التصعيد الإسرائيلي ووقف عدوانه المتواصل على الشعب في قطاع غزة، واستهدافه المدنيين العزل.
 

#الاحتلال #حماس #غزة #قصف

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