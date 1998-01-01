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الهباش يطالب المجتمع الدولي بلجم العدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في غزة

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدا أن دولة الاحتلال تتحمل وحدها مسؤولية تبعات هذا العدوان الهمجي بحق أبناء شعبنا العزل في قطاع غزة .

وطالب الهباش في عدة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" العالم والمجتمع الدولي الى الكف عن لعبة المساواة بين الضحية والجلاد، مؤكدا أنه لا لوم على من يرد العدوان ويدافع عن نفسه وإن اختلفت موازين القوى.

وأضاف قاضي القضاة أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس طالبت المجتمع الدولي بلجم العدوان الإسرائيلي وإلزام دولة الاحتلال باحترام القوانين الدولية والاعتراف بالحقوق المشروعة التي أقرتها القوانين الدولية وهيئات الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني.

ودعا الهباش في تغريدة أخرى الى الوحدة ورص الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني مؤكدا أننا وإن اختلفنا وإن افترقنا وإن كان بيننا ما كان معربا عن إدانته الشديدة للقصف الإسرائيلي لتلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس معتبرا ذلك جريمة حرب يجب محاكمة مرتكبيها أمام محكمة الجنايات الدولية.

وطالب الهباش جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى مساندة القيادة الفلسطينية في جهودها الدولية للجم العدوان ومحاصرة اسرائيل في المؤسسات الدولية وإجبارها على احترام حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والانعتاق من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، والى تقديم المساعدة والمساندة لأبناء شعبنا الفلسطيني لمواصلة صمودهم في وجه الاحتلال، ودعمهم على البقاء في أرضهم، وفي بيوتهم.

#محمود الهباش

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