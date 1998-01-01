  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: انحياز غرينبلات وغياب ميلادينوف تجاه جرائم الاحتلال في غزة انحدار سياسي غير مسبوق

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات استمرار العدوان الاسرائيلي الهمجي على شعبنا في قطاع غزة، والذي راح ضحيته خلال يومين أكثر من 12 شهيداً ومئات الجرحى، وتدمير عدد كبير من المباني السكنية والمنشآت وممتلكات ومزارع المواطنين الفلسطينيين.

واستنكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بشدة الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وعدوانه وجرائمه، انحيازا عبر عنه مبعوث السلام الأميركي غرينبلات في تغريدة له يبرر فيها هذا العدوان الهمجي، ويحاول التغطية على الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة.

وأكدت الوزارة أن هذا ما حذرت منه في بيان الأمس حين تحدثت عن تلك الأبواق المفتوحة التي تنبري للدفاع عن الاحتلال وجرائمه تحت مسمى "الدفاع عن النفس"، وانه من الواضح ان غرينبلات لم يخيب توقعاتنا أبداً، حيث عبر بشكل سريع وبانحدار سياسي عن دعمه لدولة الاحتلال بغض النظر عن ما تقوم به من جرائم وأعمال عدوانية شرسة، وهذا يثبت صحة رفضنا التعامل مع هؤلاء المتأسرلين من الصهاينة الجدد، أصحاب البرنامج الاستيطاني الذي يتماشى مع سياسة الإحلال الاستعمارية التي تنفذها دولة الاحتلال وتحميها أمريكا بأدوات استعمارية من أمثال غرينبلات.

وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد إزاء عدم صدور أية إدانة من قبل ميلادينوف للتوغل الإسرائيلي العسكري في خان يونس، والاعتداء الآثم الذي أسفر عن استشهاد 7 من مواطنينا، وفي كل مرة ينتقد فيها ميلادينوف الجانب الفلسطيني وردود الأفعال على العدوان الإسرائيلي المتواصل يثبت انه قد انحاز للاحتلال، وفقد البوصلة التي يجب أن تقوده دوماً لتمثيل موقف الأمم المتحدة، وفي نقل الصورة بشفافية كما هي، دون تجاهل لحقيقة أن الاحتلال هو الذي بدأ بالحصار والعدوان والاقتحامات والجرائم.

أخبار ذات صلة

غرينبلات - ارشيف

الخارجية: انحياز غرينبلات الأعمى للاحتلال يُفقده القدرة على رؤية حقائق الصراع

ميلادينوف

حماس: انحياز ميلادينوف للاحتلال لا يساعد في تأدية دوره

غرينبلات- ارشيف

غرينبلات يحيي الاحتلال لقصفه غزة!!

ميلادينوف يطالب بالتحقيق في قتل الاحتلال الاسرائيلي للطفل محمد أيوب

عميل -ارشيفية

حكم غير مسبوق.. محكمة إسرائيلية تطالب السلطة بدفع تعويضات لعملاء مع الاحتلال !

غرينبلات في إسرائيل لمناقشة " صفقة ترامب" وتطورات مباحثات التهدئة بين الاحتلال وحماس

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف مزيدا من تفاصيل العملية التي نفذتها وحدة إسرائيلية خاصة داخل خانيونس

ً3 شهداء بغزة واصابة 13 مستوطنا في قصف المقاومة لبلدات جنوب الدولة العبرية

انتهاء جلسة الكابينت واوامر للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية قوية وقاسية في عمق غزة

محلل إسرائيلي: عملية خانيونس المعقدة ستبقى سرية لسنوات طويلة

الاحتلال :حماس ستدفع ثمنًا باهظًا وستشعر بحجم ضرباتنا في الساعات القليلة المقبلة

القناة الاولى: مصادر مصرية قالت لقد فشلنا باحتواء التصعيد في غزة

فيديو: الاحتلال يقصف مقر قناة "الاقصى" في غزة

الأخبار الرئيسية

شهيدان يرفع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على غزة الى ستة

سرايا القدس: ما لا يتوقعه العدو هو قادم خلال الساعات القادمة وعلى المستوطنين البقاء قرب الملاجئ

e3a92970c0138bfc7190d6292f3cff74

معاريف : هروب جماعي لمستوطني غلاف غزة تحت وطأة الصواريخ

قصف غزة

جيش الاحتلال يرد على تهديدات المقاومة بتوسيع دائرة الرد

860x484

المقاومة توسع دائرة الرد و تقصف المجدل وتتوعد: النار ستصل أسدود وبئر السبع