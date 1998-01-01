إعلان هام من وزارة الداخلية للمواطنين بقطاع غزة

غزة / سما /

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، توجيهات مهمة للمواطنين في ضوء التصعيد الإسرائيلي ضد غزة.

وجاءت توجيهات الوزارة على النحو التالي:

- الابتعاد بالقدر الكافي عن الأماكن التي يتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال، وعدم التجمهر حولها؛ خشية من تجدد الاستهداف، ولتمكين الجهات المختصة من القيام بدورها.

- عدم العبث بأي أدوات من مخلفات القصف، سواء شظايا الانفجارات أو تلك التي لم تنفجر، وتمكين الجهات الأمنية من التعامل مع هذه المواد الخطرة.

- عدم التجمهر في المستشفيات، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ؛ لإفساح المجال للأطقم الطبية للقيام بدورها، وتسهيل حركة مركبات الإسعاف.

- عدم التجاوب مع أية اتصالات أو رسائل من جهات مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عنها من خلال الاتصال بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية عبر الرقم الوطني المجاني (109).

- في حال ملاحظة أي تحركات غريبة أو مشبوهة لأشخاص أو مركبات، التواصل الفوري مع الأجهزة الأمنية عبر الرقم (109).

- نُنوه بعدم نشر أية معلومات تتعلق بالمقاومة وعناصرها وتحركاتها، أو أماكن إطلاق صواريخها.