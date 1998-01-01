إعلان هام من وزارة الداخلية للمواطنين بقطاع غزة

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، توجيهات مهمة للمواطنين في ضوء التصعيد الإسرائيلي ضد غزة.
وجاءت توجيهات الوزارة على النحو التالي:
- الابتعاد بالقدر الكافي عن الأماكن التي يتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال، وعدم التجمهر حولها؛ خشية من تجدد الاستهداف، ولتمكين الجهات المختصة من القيام بدورها.
- عدم العبث بأي أدوات من مخلفات القصف، سواء شظايا الانفجارات أو تلك التي لم تنفجر، وتمكين الجهات الأمنية من التعامل مع هذه المواد الخطرة.
- عدم التجمهر في المستشفيات، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ؛ لإفساح المجال للأطقم الطبية للقيام بدورها، وتسهيل حركة مركبات الإسعاف.
- عدم التجاوب مع أية اتصالات أو رسائل من جهات مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عنها من خلال الاتصال بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية عبر الرقم الوطني المجاني (109).
- في حال ملاحظة أي تحركات غريبة أو مشبوهة لأشخاص أو مركبات، التواصل الفوري مع الأجهزة الأمنية عبر الرقم (109).
- نُنوه بعدم نشر أية معلومات تتعلق بالمقاومة وعناصرها وتحركاتها، أو أماكن إطلاق صواريخها.