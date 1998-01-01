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الرجوب: التصعيد الإسرائيلي على غزة يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: التصعيد الإسرائيلي على غزة يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال



رام الله / سما /

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب "ان التصعيد الإسرائيلي الأخير بحق أبناء شعبنا في غزة يكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الذي يسعى الى تصفية القضية الفلسطينية، وقتل إمكانية قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد الرجوب على أن أهداف الاحتلال بحرف أولويات شعبنا وقواه الحية وقيادته الوطنية من دحر الاحتلال واقامة الدولة الحرة المستقلة الى جعل الفلسطيني يسعى الى الخلاص الفردي، ستفشل بوعي شعبنا وتضحياته وثبات قيادته على التمسك بالثوابت الوطنية.

ودعا الكل الفلسطيني الى التقاط هذه الرسالة في هذه اللحظة المصيرية الفارقة بتاريخ شعبنا وقضيتنا وبأنه لا خيار أمامنا الا الوحدة الوطنية في إطار الشرعية الفلسطينية والتمسك بالشرعية الدولية.

وأكد الرجوب أهمية إفشال مشاريع اليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل الذي يستفيد من حالة الانقسام الداخلي والانهيار بالإقليم والانحياز الامريكي المطلق لتحقيق أهدافه، مشدداعلى أهمية الحفاظ على قضيتنا كقضية سياسية وطنية وليست قضية إنسانية.

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