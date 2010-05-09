معاريف : هروب جماعي لمستوطني غلاف غزة تحت وطأة الصواريخ

القدس المحتلة/سما/

نزح المئات من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، من مستوطنات غلاف قطاع غزة جراء استمرار سقوط الصواريخ.

وأفادت صحيفة "معاريف" بأن عشرات العائلات في غلاف قطاع غزة تركت منازلها صباح اليوم متجهة إلى وسط البلاد خوفاً من تضررها جراء تواصل سقوط الصواريخ.

ونقلت الصحيفة عن العائلات النازحة قولها: الوضع هنا لا يُحتمل ولا خيارات أمامنا، يجب الخروج إلى مكان آخر بأسرع وقت.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن السكان الإسرائيليين في عدة مناطق أعلنوا عن فتح منازلهم لاستقبال سكان غلاف غزة الفارين من المستوطنات بسبب التصعيد.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقرر إغلاق الحدائق العامة في الجنوب أمام السكان والمتنزهين، بسبب التصعيد والأوضاع الأمنية.

يذكر أن إسرائيلييْن قتلا في غلاف قطاع غزة وأصيب أكثر من 100 جراء تواصل سقوط الصواريخ من قطاع غزة، جراء التصعيد المتواصل من الجيش الإسرائيلي.