مسؤول إسرائيلي رفيع : "يبدو أنه لا مفر من عملية عسكرية في غزة"

القدس المحتلة / سما /

قال مصدر سياسي اسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، "على ما يبدو انه ما من خيار سوى شن عملية عسكرية على قطاع غزة".

في الوقت نفسه، اشار مسؤول رفيع في حركة "حماس" الى إن محادثات وقف إطلاق النار بين الجانبين لم تسفر عن شيء.

من ناحيته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد رونين مانيلوس في مقابلة إذاعية صباح اليوم أن الكثير من ممتلكات حماس قد دمرت في أمس وأن العدد الكبير من الصواريخ التي أطلقت باتجاه اسرائيل الليلة الماضية، ليست نتيجة لتحسين قدرات حركة حماس، وانما لأن حماس تسعى لتحقيق إنجاز خاطف في فترة زمنية محدودة.

وأوضح مانيلوس ان الجيش الإسرائيلي يقوم بكل ما بوسعه لضمان الحماية الأفضل ويعمل بقدرات عالية، "وراء كل ضربة هناك عمل استخباري يؤدي الى تدمير الاهداف الإرهابية".