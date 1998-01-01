"القناة الثانية": "إسرائيل" علقت جهود التوصل لتهدئة في غزة وترفض التجاوب مع الوساطات

القدس المحتلة/سما/

قالت "القناة الثانية العبرية" صباح اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" علقت الجهود الرامية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.

وذكرت "القناة السابعة العبرية"، أن محادثات التهدئة متوقفة، و"إسرائيل" لا تتجاوب مع جهود الوسطاء الرامية لعودة الهدوء للقطاع.

ووفقاً للقناة العبرية، قررت "إسرائيل" تعليق المحادثات مع مختلف الوسطاء حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي ذات السياق، قال عضو الكنيست وزعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد، "يجب العودة لسياسة الاغتيالات ضد قادة حماس بغزة، وتسديد ضربة قوية لها، وبعد ذلك نتفاوض معها على التهدئة".