شهيدان يرفع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على غزة الى ستة

غزة / سما/

استشهد شاب واصيب 3 اخرين جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرق غزة.

واكدت مصادر محلية ان الشهيد الذي ارتقى بالقصف الصهيوني شرق غزة هو مصعب حوس 23عاما

وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية استشهاد مزارع في غارة اسرائيلية جديدة شمال قطاع غزة، في اليوم الثاني من العدوان الاسرائيلي ضد القطاع.وأفادت مصادر طبية أن الشاب خالد رياض احمد السلطان (26 عاما) استشهد خلال تواجده في ارضه الزراعية في منطقة السلاطين شمال قطاع غزة، بعد أن اطلقت الطائرات الحربية صاروخا واحدا على الاقل باتجاهه.

وباستشهاد المواطن السلطان يرفع عدد الشهداء منذ بدء التصعيد الاسرائيلي الى خمس شهداء وعشرات الاصابات.وواصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي حتى ساعات الفجر الاولى قصف اهداف متفرقة من القطاع وسط الاحياء السكنية، الامر الذي أثار حالة من الذعر والهلع في صفوف المواطنين.

وتشهد شوارع قطاع غزة حركة بطيئة جدا، فيما تعمل الطواقم المختصة على فتح الشوارع التي تضررت بفعل القصف الليلي واصلاح شبكات الكهرباء.