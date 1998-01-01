الحكومة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العدوان على أهلنا بغزة

رام الله / سما /

حمّلت حكومة الوفاق الوطني، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن العدوان على أهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان اليوم الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال تجر بلادنا والمنطقة الى مزيد من المخاطر والتوتر عبر سياستها التصعيدية ضد شعبنا وممتلكاته ومقدساته، وما تقوم به عبر الملاحقة والقتل والتدمير والحصار والاستيطان.

وحذر من العدوان الجنوني الذي يشنه الاحتلال على أبناء شعبنا وممتلكاته، ومن إقدام قوات الاحتلال على ارتكاب مجازر جديدة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة الصامد.

وجدد المحمود مطالبته بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان، والعمل الفوري على توفير حماية دولية لشعبنا.