الجهاد الاسلامي : قصف المباني السكنية لن يوقف المقاومة

غزة / سما /

قالت حركة الجهاد الاسلامي أن تصعيد القصف الاسرائيلي لمباني سكنية ومدنية بشكل وحشي وهمجي هو إمعان في العدوان واستخدام السلاح الامريكي للدمار.



وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان هذا "الاٍرهاب" لن يوقف المقاومة، بل سيجعل الخيارات أمامها واسعة للرد على القصف التدميري الذي طال المباني المدنية والتجارية والسكنية.



وشددت الحركة أن سرايا القدس وغرفة عمليات المقاومة لديها المقدرة على مواصلة الضرب بقوة أكبر ما كانت عليه ضربات السرايا والمقاومة خلال الساعات الماضية.



واضافت"وهذا ما سيراه الاحتلال في عزيمة المقاومة إذا لم يتوقف هذا العدوان بشكل تام".

