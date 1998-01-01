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جيش الاحتلال يرد على تهديدات المقاومة بتوسيع دائرة الرد

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يرد على تهديدات المقاومة بتوسيع دائرة الرد



القدس المحتلة / سما /

رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على تهديدات  فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى راسها كتائب القسام بتوسيع دائرة الرد والقصف واكد ان  الغارات الإسرائيلية ستستمر .

وقال الجيش صباح اليوم الثلاثاء ان القصف على غزة سيستمر حتى لو كان الثمن توسيع نطاق مجال الصواريخ.

وزعم جيش الاحتلال ان حماس كسرت القواعد وستدفع الثمن .

وكانت  الغرفة المشتركة لأجنحة المقاومة في قطاع غزة، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، عن قصف مدينة المجدل برشقات صاروخية، وقالت إن ذلك يأتي ردًا على استهداف الاحتلال للمباني السكنية.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة إنّ مدينة المجدل دخلن دائرة النار ردًا على قصف المباني المدنية في غزة، متوعدًا بأن تكون أسدود وبئر السبع الهدف التالي "إذا تمادى العدو في قصف المباني المدنية الآمنة".

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