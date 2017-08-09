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السرايا : ضربات المقاومة رد طبيعي على تمادي الاحتلال وما لا يتوقعه قادم خلال الساعات القليلة

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السرايا : ضربات المقاومة رد طبيعي على تمادي الاحتلال وما لا يتوقعه قادم خلال الساعات القليلة



غزة / سما /

شدد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على أن ردود المقاومة منذ مساء أمس وحتى اللحظة يأتي في إطار الردود التقليدية التي يتوقعها الاحتلال، وأن ما لا يتوقعه العدو هو قادم خلال الساعات القادمة.

وقال أبو حمزة في بيان صحفي: " ان ما حدث من ضربات موجعة وقاتلة بفعل صواريخ المقاومة منذ البداية وحتى الأن يأتي ردا طبيعياً على تمادي العدو الصهيوني في جرائمه وعنجهيته التي استهدفت أبناء شعبنا".

وأضاف: إن استمرار العدوان بهذه الطريقة واستهداف العدو للبيوت والاماكن العامة والمقرات المدنية قد جعل المقاومة تتخذ قراراً بتوسيع دائرة الرد".

وأضاف: قرار المقاومة الآن لقطعان المستوطنين في مدينة تل الربيع المحتلة بالبقاء الى جانب ملاجئهم.

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