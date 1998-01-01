الطقس: أمطار متفرّقة اليوم ومنخفض جوي غدًا

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيّأة اعتبارًا من ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرّقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جويّ، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا.

وبعد غد الخميس، تسقط على فترات زخات متفرّقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من تشكُّل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.