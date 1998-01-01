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المقاومة توسع دائرة الرد و تقصف المجدل وتتوعد: النار ستصل أسدود وبئر السبع

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة توسع دائرة الرد و تقصف المجدل وتتوعد: النار ستصل أسدود وبئر السبع



غزة / سما /

 أعلنت الغرفة المشتركة لأجنحة المقاومة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، عن قصف مدينة المجدل برشقات صاروخية، وقالت إن ذلك يأتي ردًا على استهداف الاحتلال للمباني السكنية.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة إنّ مدينة المجدل دخلن دائرة النار ردًا على قصف المباني المدنية في غزة، متوعدًا بأن تكون أسدود وبئر السبع الهدف التالي "إذا تمادى العدو في قصف المباني المدنية الآمنة".

ودمّر الاحتلال فجر اليوم بناية سكنية تعود لعائلة اليازجي في حي الرمال وسط غزة، بعد قصفها عدة مرّات وبعشرة صواريخ على الأقل.

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