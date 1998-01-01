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صور.. جيش الاحتلال: قصفنا مقر استخبارات حماس في غزة

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. جيش الاحتلال: قصفنا مقر استخبارات حماس في غزة



غزة / سما /

 ادعى جيش الاحتلال فجر اليوم، ان طائراته استهدفت مقر الاستخبارات العسكرية التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مشيرا الى انه عبارة عن مبنى من عدة طوابق في حي الفرقان شمال قطاع غزة .

وذكر جيش الاحتلال في بيانه ان المبنى المستهدف يخدم نشطاء الاستخبارات العسكرية في حركة حماس، لجمع المعلومات حول اسرائيل، وتظهر الصور التي نشرها جيش الاحتلال تدمير المبنى الذي يتكون عدة طبقات بالكامل .

وذكر جيش الاحتلال في بيان له ان هذه الضربات تاتي في سياق الرد على صواريخ المقاومة التي اطلقت بالمئات نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة . وحمل حركتي حماس والجهاد الاسلامي المسؤولية عن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدا استعداده لكافة السيناريوهات وفق الحاجة .

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