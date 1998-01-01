شاهد ..المقاومة تستهدف حافلة جنود اسرائيليين في غلاف غزة

غزة/سما/



عرضت قناة الاقصى الفضائية فيديو يظهر لحظة استهداف فصائل المقاومة لحافلة تقل جنود الاحتلال على مقربة من حدود قطاع غزة.

ويظهر الفيديو اصابة الحافلة بشكل مباشر وبداخلها وبجوارها جنود الاحتلال.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة اعلنت مسؤوليتها عن استهداف حافلة للجنود الاسرائيليين شرق جباليا.

وقال بيان المقاومة ان الاستهداف ادى الى مقتل وإصابة من بداخل الحافلة.وقالت الغرفة المشتركة في بيان وصل "سما" نسخة عنه ان عناصرها تمكنت من استهداف حافلة اسرائيلية تقل جنود الاحتلال في منطقة أحراش مستوطنة "مفلاسيم" شرق جباليا بصاروخٍ موجه من طراز "كورنيت"، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من كان بداخلها.وأكدت الغرفة أن هذه العملية تأتي رد على الجريمة الاسرائيلية التي وقعت شرق خانيونس مساء أمس واستشهد خلالها 7 من المقاومين.

واعلن الاحتلال عن مقتل مستوطنة في قصف عسقلان واصابة العديد من المباني فيما قدرت مصادر اعلامية عبرية عدد الصواريخ التي اطلقت من غزة باكثر من 500 صاروخ.