صلاح: جميع جهودنا وامكانياتنا الى جانب أهلنا ومقاومتنا في غزة

غزة/سما/

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في منطقة الخارج ماهر صلاح، مساء اليوم الاثنين، إن جميع جهودنا وامكانياتنا الى جانب أهلنا ومقاومتنا في قطاع غزة.

وأضاف صلاح، في تصريح صحفي وصل "سما" نسخة عنه: نقف اليوم جميعا كفلسطينيين مقاومين بفخر واعتزاز الى جانب اهلنا في قطاع غزة ضد الاعتداءات الصهيونية وفي مواجهة ارهاب الاحتلال الذي حاول أمس اختراق جبهتنا وتسجيل انتصار ميداني.

وأشار الى أن "جهوزية المقاومة وتضحيات المجاهدين افقدته المبادرة وردته منهزما، في رسالة واضحة بأن المقاومة قوية وقادرة على احباط اي اعتداء".

وأكد صلاح على أنه "أمام هذه الاعتداءات الصهيونية المتلاحقة نؤكد ان قطاع غزة ليس وحيدا وان غزة لن تقاتل وحدها".

وتابع: "في هذا اليوم المجيد الذي تمطر فيه مقاومتنا الباسلة الاحتلال الصهيوني بالصواريخ وترد على عدوانه وتؤكد جهوزيتها ودفاعها عن الارض والانسان فإننا نؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ووقوف شعبنا صفا واحدا ضد الاعتداءات الصهيونية ودعما للمقاومة".

واستنكر رئيس حماس في الخارج الجريمة التي ارتكبها الاحتلال ضد قناة الأقصى التي سيبقى صوتها حرا قويا مقاوما.

وأكد على أنه "نضع جميع امكانيات شعبنا ومؤسساتنا خارج فلسطين في خدمة شعبنا ومقاومتنا ونضم جهودنا السياسية والاعلامية الى جانب جهود اهلنا المباركة".