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جهود مصرية حثيثة لوقف التصعيد المتبادل فى قطاع غزة

الإثنين 12 نوفمبر 2018 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جهود مصرية حثيثة لوقف التصعيد المتبادل فى قطاع غزة



غزة/سما/

أكدت مصادر مطلعة قيام الأجهزة المعنية فى مصر بتكثيف اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى لوقف التصعيد المتبادل بين الطرفين فى قطاع غزه ، لا سيما فى ضوء قيام الجيش الإسرائيلى بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعى للقطاع .
وقال  مصدر سيادى رفيع المستوى أن مصر بدورها قد أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية فى القطاع والإلتزام بمسار التهدئة والتقدم المتحقق به خلال الفترة الماضية ، كما أكد المصدر أيضاً أن هناك إتصالات تتم مع قيادات الفصائل الفلسطينية بالقطاع للإلتزام بضبط النفس وعدم الإنزلاق إلى الصراع المسلح والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى للحفاظ على التهدئة بين كافة الأطراف 
وتتابع كافة أجهزة الدولة المصرية المعنية الأوضاع فى قطاع غزه عن كثب.

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