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منظمة التحرير تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحمله المسؤولية الكاملة

الإثنين 12 نوفمبر 2018 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التحرير تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحمله المسؤولية الكاملة



غزة/سما/

أدانت منظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، أن التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد شعبنا في قطاع غزة ما كان ليتم لولا الصمت الدولي المريب على أفعال الاحتلال، والدعم اللامحدود والتشجيع الذي يتلقاه من الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها دونالد ترامب.

وطالب التميمي هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة المؤسسات الدولية، بالتحرك الفوري للجم قادة الإرهاب الإسرائيلي، الذين يستعدون لشن عدوان واسع ضد قطاع غزة، خاصة بعد تعليمات ما يسمى بـ"المجلس الوزاري المصغر" الإسرائيلي بمواصلة قصف القطاع.

وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع في غزة.

وجدد عريقات مطالبته بالحماية الدولية نحن ندعو  المجتمع الدولي للقيام بكل ما يلزم من أجل منع مجزرة جديدة في غزة.

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